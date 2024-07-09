Расчет «Гиацинт-С» подбил пикап ВСУ на ходу

Артиллеристы следили за целью сегодня целый день. И вот прямо сейчас воздушная разведка подтвердила большое скопление противника в этом квадрате. Туда и нанесли удар.

Свою самоходную пушку расчет без преувеличений считает снайперской винтовкой среди артиллерийского вооружения. «Гиацинт» бьет точно и иногда без корректировки может поразить любую цель, даже движущуюся. На этом видео, которое показали нам бойцы, 2С5 поражает пикап противника. Как оказалось позже, на этом автомобиле двигались польские наемники.

«Это был опорный пункт. И получается, в момент стрельбы там был пикап. Противник уходил от огня, и мы попали в машину на ходу», - говорит командир орудия с позывным «Бурят».

Артиллерийский огонь нескольких расчетов не дает неприятелю поднять головы. Множество уничтоженных вражеских опорников и орудий тому подтверждение. Отвечать на наши выстрелы националисты стали куда реже.

«Мы себя чувствуем намного лучше, чем противник, потому что у нас очень большой подвоз боеприпасов. Я такого количества боеприпасов давно уже не видел. У противника артиллерия стала работать заметно меньше. Поначалу стягивалась, а сейчас стало меньше артиллерии. Потому что мы работаем на контрбатарейную борьбу, другие подразделения тоже поражают противника», - говорит старший офицер батареи с позывным «Сатурн».

Уничтожение нашей артиллерии для ВСУ стало главной задачей, но, к счастью, непосильной.

ВСУ регулярно охотятся за нашими гаубицами путем воздушной разведки. Но за 2 года наши бойцы научились маскировать орудие таким образом, что его невозможно отличить от какой-нибудь лесопосадки. Грамотное использование местности и подбор позиции тоже играет на руку. Противник остается ни с чем.

За сутки слаженными действиями группировки «Север» удалось отбить сразу три попытки контратаки противника. ВСУ потеряли около 260 человек личного состава и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация». Работа на Харьковском направлении продолжается.