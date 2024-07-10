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Житель Шебекино рассказал о «дерзких» взрывах и «кассетах»

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.
Анна Назайкина 2024-07-10 18:32:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель города Шебекино Вадим в беседе со «Звездой» рассказал о моменте удара украинских военных. По его словам, прогремели «дерзкие» взрывы.

Когда начался обстрел, мужчина находился у себя дома, он занимался домашними делами.

«Было три или четыре таких резких дерзких взрыва, и посыпались кассеты. Машина горела», - сказал он.

У жителя Шебекино на балконе из пяти стекол осталось одно, и так же, по его словам, у многих соседей.

Сегодня ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области. Возле детской площадки погиб мужчина, еще девять человек попали в больницу.

#взрыв #белгородская область #Обстрел #наш эксклюзив #шебекино
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