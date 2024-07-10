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Один человек погиб, семь ранены при ударе ВСУ по Шебекино

Также зафиксированы повреждения в трех многоквартирных жилых домах.
Анна Назайкина 2024-07-10 13:27:25
© Фото: vvgladkov, Telegram

Один человек погиб, еще семь пострадали при ударе ВСУ по Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жертвой обстрела украинских боевиков стал местный житель. По данным местных пабликов, он погиб рядом с детской площадкой еще до того, как приехала скорая.

Ранены шесть мужчин и одна женщина. Всем пострадавшим сейчас оказывают помощь медики в больницах.

На данный момент в Шебекино зарегистрированы повреждения в трех многоквартирных жилых домах. Кроме того, повреждения получили 20 машин.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #губернатор #шебекино
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