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Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы

Поправки в Трудовой кодекс РФ должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Ян Брацкий 2024-07-10 17:37:58
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Работодателя обяжут оплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс в первом чтении одобрили депутаты Госдумы РФ.

«Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении», - говорится на сайте Думы.

Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в субботу, воскресенье или в праздничный день. Также работник может прибавить этот день к своему отпуску.

Если по какой-то причине сотрудник не воспользовался своим законным правом, то этот день остается за ним и уходит в его дело. При увольнении работодатель суммирует неиспользованные отгулы и оплачивает их, подтвердили в Госдуме РФ.

Поправки в Трудовой кодекс должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Предыдущие изменения касались увольнения вдов ветеранов. Согласно новому закону, принятому в апреле текущего года, работодателям запрещено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга.

#в стране и мире #Госдума РФ #работодатель #Трудовой кодекс #Отгулы
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