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В России запретили в течение года увольнять вдов ветеранов

Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.
Сергей Лебедев 2024-04-06 18:43:41
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Сегодня российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. В нем теперь есть статья о гарантиях супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий.

Документ предусматривает и исключение. Под него попадают вдовы ветеранов, вступившие в брак повторно, а также те, которые допускали грубые нарушения трудовой дисциплины.

Ранее аналогичные меры социальной поддержки уже существовали для женщин с детьми в возрасте до 3 лет и матерей-одиночек, воспитывающих ребенка-инвалида.

#Владимир Путин #Президент #закон #Ветеран #вдова #Трудовой кодекс
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