Захарова: поставляя Киеву F-16, США возглавляют банду войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об F-16.

Ранее он рассказал, что Соединенные Штаты и союзники прямо сейчас направляют Киеву истребители, которые поступят на Украину этим летом.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», - считает дипломат.

Блинкен убежден, что самый быстрый способ добиться мира - это сделать так, чтобы Украина стала сильной. Кроме того, американский политик уверен, что истребители позволят нанести ущерб нашей стране.



Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что F-16 будут являться для Москвы законной целью, если их станут применять против России с аэродромов третьих стран.