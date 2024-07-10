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Захарова: поставляя Киеву F-16, США возглавляют банду войны

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют на Украину истребители.
Анна Назайкина 2024-07-10 17:21:35
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об F-16.

Ранее он рассказал, что Соединенные Штаты и союзники прямо сейчас направляют Киеву истребители, которые поступят на Украину этим летом.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», - считает дипломат.

Блинкен убежден, что самый быстрый способ добиться мира - это сделать так, чтобы Украина стала сильной. Кроме того, американский политик уверен, что истребители позволят нанести ущерб нашей стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что F-16 будут являться для Москвы законной целью, если их станут применять против России с аэродромов третьих стран.

#истребители #сша #Мария Захарова #наш эксклюзив
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