Легкомоторный самолет разбился в Татарстане, три человека погибли

Легкомоторный самолет Cessna-172 рухнул в Татарстане. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Все произошло сегодня утром. Борт упал у поселка Камское Устье.
В прокуратуре заявили, что обстоятельства авиационного происшествия выясняются. Данные о пострадавших не приводятся.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что три человека погибли, еще один пострадал.
По данным Shot, на этом самолете пилот проводил экскурсию для семьи. Сам пилот погиб, жертвами крушения стали также мать и дочь, главе семьи удалось выжить, сейчас он находится в больнице.
Проводится проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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