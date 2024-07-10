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Легкомоторный самолет разбился в Татарстане, три человека погибли

Как утверждается, ЧП произошло сегодня утром у поселка Камское Устье.
Анна Назайкина 2024-07-10 11:00:32
© Фото: kazan_news, VK

Легкомоторный самолет Cessna-172 рухнул в Татарстане. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Все произошло сегодня утром. Борт упал у поселка Камское Устье.

В прокуратуре заявили, что обстоятельства авиационного происшествия выясняются. Данные о пострадавших не приводятся.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что три человека погибли, еще один пострадал.

По данным Shot, на этом самолете пилот проводил экскурсию для семьи. Сам пилот погиб, жертвами крушения стали также мать и дочь, главе семьи удалось выжить, сейчас он находится в больнице.

Проводится проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

#Татарстан #Трагедия #Крушение самолета #Камское Устье
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