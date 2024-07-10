Чибис поблагодарил ФСБ за срыв теракта на «Кузнецове» в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Его видеокомментарий оказался в распоряжении «Звезды».

Глава региона призвал граждан сохранять бдительность. Он попросил жителей региона сообщать обо всех подозрительных действиях по номеру 112.

«К сожалению, угроз хватает... Мы делаем все необходимое для того, чтобы их минимизировать, но очень важна бдительность самих граждан», - сказал Чибис.

Сегодня стало известно, что Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, который подготовили украинские спецслужбы.

Как уточняется, в марте этого года сотрудники украинской разведки связались с россиянином, который служил на авианесущем крейсере. С помощью запугиваний и обещаний, что он сможет уехать за границу, они попытались склонить его к поджогу.