Фомин обсудил с коллегой из Казахстана обстановку в Центральной Азии

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил со своим коллегой из Казахстана Шайх-Хасаном Жазыкбаевым обстановку в Центральной Азии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Встреча заместителей глав оборонных ведомств двух стран состоялась в Москве. Консультации касались согласования оборонной политики.

Помимо безопасности в Центральной Азии, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития и взаимодействия Москвы и Астаны в военной и военно-технической сферах.

По итогам переговоров стороны подписали протокол, добавили в Минобороны.

Ранее Фомин провел встречу с послом Индии в РФ Винаем Кумаром. В ходе встречи стороны подчеркнули дух «привилегированного стратегического партнерства» Москвы и Нью-Дели в военной сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.