Экс-президент России Борис Ельцин, говоря по телефону с американским коллегой Биллом Клинтоном, пытался объяснить ему, что бомбардировки Югославии являются ошибкой Североатлантического альянса. Это следует из обнародованных данных архива по нацбезопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Ельцин пытался убедить американского лидера в том, что президент Югославии Слободан Милошевич никогда не примет решение о капитуляции.

«Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», - приводит его слова RT.

Бывший российский лидер отмечал, что решить гуманитарную проблему не удалось - вместо нее произошла катастрофа. Кроме того, эти действия США и НАТО нанесли отношениям Москвы и Вашингтона большой ущерб.

Напомним, бомбардировки НАТО, которые сам альянс назвал операцией «Союзная сила», привели к гибели более 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей. Стране был нанесен огромный ущерб, который оценивается в 100 миллиардов долларов. Врачи до сих пор фиксируют последствия применения обедненного урана, в частности, речь идет о росте онкозаболеваний.