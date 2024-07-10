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Пентагон потратит $460 млн на изучение проблем нацбезопасности

Отмечается, что работы будут проводиться до 8 июля 2029 года.
Ирина Егорова 2024-07-10 01:25:03
© Фото: defense.gov

Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучения проблем национальной безопасности страны, сообщает RT cо ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что работа будет осуществляться до 8 июля 2029 года, но деньги пока не выделены.

Целью изучения станет помощь руководству Минобороны США в принятии обоснованных решений, а также иные рекомендации.

«Пентагон намерен использовать Лабораторию прикладных исследований Университета штата Пенсильвания в качестве аффилированного исследовательского центра для решения проблем, представляющих высокий интерес и влияющих на национальную безопасность», - сказано в заявлении.

Накануне Пентагон объявил о продолжении программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Работа будет запущена и дальше, несмотря на то, что стоимость проекта выросла на 81% по сравнению с первоначальными оценками. 

#сша #Пентагон #контракт #изучение #проблемы #университет #национальная безопасность
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