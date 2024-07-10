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В Кремле объяснили отмену переговоров Путина и Моди в широком составе

Переговоры Путина и Моди в узком составе продлились более 2,5 часа и затронули все важные вопросы на повестке, никаких разногласий между лидерами не было.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 12:44:24
© Фото: Pib Press Information Globallookpress

Запланированные переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в широком формате не состоялись из-за графика, индийскому премьеру было необходимо лететь в Австрию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

По его словам, встреча продлилась более 2,5 часа, а затем еще полчаса велось обсуждение «на ногах», в результате переговоры в узком составе позволили отработать всю повестку. Также на переговорах присутствовали руководители почти по всем основным направлениям.

«А господину Моди нужно было улетать, потом он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия», - добавил пресс-секретарь.

Тем самым Песков прокомментировал вопрос от журналистов, не возникло ли каких-либо разногласий между политиками в ходе визита Моди в Москву.

Поездка состоялась 8-9 июля, политики обсудили вопрос мирного урегулирования на Украине, инвестиционное сотрудничество, расчеты в национальной валюте, дальнейшее развитие дипломатии и рост товарооборота. По результатам переговоров Россия и Индия подписали 15 документов.

#Россия #Индия #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #нарендра моди
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