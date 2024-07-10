Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука

Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены в рамках «санкций», среди личных предметов - самолет, вагон-ресторан с мебелью, ювелирные изделия.

«Медведчук В.В. и Марченко Е.М. являются приближенными к руководству Российской Федерации, находятся в личных дружеских связях с президентом РФ Путиным В.В.», - добавили в Telegram ведомства.

В частности, речь идет о взыскании в доход государства 24 автомобилей, самолета, вертолета, более 20 объектов недвижимого имущества, прав на телеканалы и торговые марки и более 1 000 единиц историко-культурных и материальных ценностей, в том числе часы, ювелирные украшения, картины.

Иск был подан в Высший антикоррупционный суд.

Виктор Медведчук является украинским оппозиционным политиком, в 2023 году его лишили депутатского мандата и гражданства Украины. Ранее он заявлял, что Зеленский стремится уничтожить его как оппозиционную силу.