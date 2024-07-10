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Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука

В ведомстве заявили, что Медведчук и его жена находятся в «дружеских связях» с российским лидером.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 11:25:31
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency Globallookpress

Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены в рамках «санкций», среди личных предметов - самолет, вагон-ресторан с мебелью, ювелирные изделия.

«Медведчук В.В. и Марченко Е.М. являются приближенными к руководству Российской Федерации, находятся в личных дружеских связях с президентом РФ Путиным В.В.», - добавили в Telegram ведомства.

В частности, речь идет о взыскании в доход государства 24 автомобилей, самолета, вертолета, более 20 объектов недвижимого имущества, прав на телеканалы и торговые марки и более 1 000 единиц историко-культурных и материальных ценностей, в том числе часы, ювелирные украшения, картины.

Иск был подан в Высший антикоррупционный суд. 

Виктор Медведчук является украинским оппозиционным политиком, в 2023 году его лишили депутатского мандата и гражданства Украины. Ранее он заявлял, что Зеленский стремится уничтожить его как оппозиционную силу.

#в стране и мире #Украина #оппозиция #Виктор Медведчук #политик #национализация #минюст украины
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