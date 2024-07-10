В Ровненской области получил повреждения объект энергетики

В Ровненской области на западе Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, ранее в районе звучали взрывы. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Объект энергетики пострадал после атаки БПЛА, пишет «360». После этого в некоторых районах области отмечали отключения потребителей от электричества, как промышленных, так и бытовых.

«Энергообеспечение всех потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», - добавили в Telegram компании.

Напомним, в ночь на среду сообщалось о взрывах в Ровно, местные жители рассказывали о зареве после ударов. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в области звучала воздушная тревога.