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В Ровненской области получил повреждения объект энергетики

В ночь на 10 июля в области объявляли воздушную тревогу, взрывы звучали в городе Ровно.
Елизавета Кондрикова 2024-07-10 10:44:01
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency Globallookpress

В Ровненской области на западе Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, ранее в районе звучали взрывы. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Объект энергетики пострадал после атаки БПЛА, пишет «360». После этого в некоторых районах области отмечали отключения потребителей от электричества, как промышленных, так и бытовых.

«Энергообеспечение всех потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», - добавили в Telegram компании.

Напомним, в ночь на среду сообщалось о взрывах в Ровно, местные жители рассказывали о зареве после ударов. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в области звучала воздушная тревога.

#бпла #Украина #электроэнергия #Укрэнерго #взрывы #энергообъекты #ровненская область
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