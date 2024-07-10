МО РФ показало зачистку блиндажа с врагом в районе Урожайного

Минобороны России показало кадры со штурмом украинского блиндажа в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении.

В предоставленном видео есть как кадры тренировки бойцов на полигоне, так и снятый с квадрокоптера реальный бой.

В район Урожайного вдвинулась боевая машина пехоты вместе со штурмовиками из состава группировки войск «Восток». Бойцов поддерживают коптеры со сбросами и ударные FPV-дроны. Они загоняют украинских боевиков в укрытия.

Это позволяет штурмовикам высадиться из БМП и начать штурм, прорываясь к блиндажам, заполненным деморализованной пехотой ВСУ.

«Один из российских штурмовиков закидывает гранату. Взрыв. И далее окончательная зачистка», - говорится в сообщении.

После этого неприятель, поняв, что позиция потеряна, начинает обстреливать ее из тяжелой артиллерии.

Ранее «Звезда» показала работу российских расчетов беспилотных летательных аппаратов в районе Урожайного.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.