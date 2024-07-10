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МО РФ показало зачистку блиндажа с врагом в районе Урожайного

Российский штурмовик подкрался к блиндажу и закинул туда гранату. Далее последовал взрыв и окончательная зачистка.
2024-07-10 10:58:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры со штурмом украинского блиндажа в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении.

В предоставленном видео есть как кадры тренировки бойцов на полигоне, так и снятый с квадрокоптера реальный бой.

В район Урожайного вдвинулась боевая машина пехоты вместе со штурмовиками из состава группировки войск «Восток». Бойцов поддерживают коптеры со сбросами и ударные FPV-дроны. Они загоняют украинских боевиков в укрытия. 

Это позволяет штурмовикам высадиться из БМП и начать штурм, прорываясь к блиндажам, заполненным деморализованной пехотой ВСУ. 

«Один из российских штурмовиков закидывает гранату. Взрыв. И далее окончательная зачистка», - говорится в сообщении. 

После этого неприятель, поняв, что позиция потеряна, начинает обстреливать ее из тяжелой артиллерии. 

Ранее «Звезда» показала работу российских расчетов беспилотных летательных аппаратов в районе Урожайного. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #штурмовики #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка восток #Урожайное
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