Пожар вспыхнул на втором атакованном за сутки судне у Йемена

У берегов Йемена дважды за эти сутки начался пожар на одном из судов после попадания в него снаряда. Согласно информации капитана корабля, загорелось кормовое отделение.

Отмечается, что инцидент произошел в 70 морских милях юго-западнее Адена. Об этом сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС.

«Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару», - написало ведомство в социальной сети Х (ранее Twitter).

После этого корабль отправили в порт назначения, параллельно борясь с пожаром. Не уточняется, есть ли жертвы в результате атаки.

Немногим ранее, ночью 9 июня на британское судно также произошло нападение у порта Аден. Тогда UKMTO зафиксировало атаку на корабль в 80 морских милях юго-восточнее йеменского порта Аден.

На фоне произошедшей в октябре 2023 года эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам и его союзникам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

Начались атаки на проходящие недалеко от Йемена корабли. Нападения на море вынудили некоторые крупнейшие в мире судоходные и нефтяные компании приостановить транзит по одному из самых важных морских торговых маршрутов в мире. Теперь вместо этого танкеры увеличивают протяженность международных морских маршрутов на тысячи миль, проходя вокруг африканского континента, а не проходя через Суэцкий канал.