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У порта Аден произошло нападение на британское судно

Судам, проходящим в этом районе, посоветовали быть осторожнее и сообщать о подозрительной активности.
Анастасия Бобылева 2024-06-09 01:33:14
© Фото: Rocket Lab via Globallookpress.com

У берегов йеменского порта Аден произошло нападение на британское судно. Об этом сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от Адена, Йемен», - пишет ведомство в соцсети Х.

Произошедшее классифицировали как атаку, сообщили в UKMTO. Ведомство посоветовало судам быть осторожными, проходя в этом районе, и уведомлять о любой подозрительной активности.

Ранее сообщалось о нападении йеменских хуситов на авианосец и эсминец ВМС США. Представители движения сообщили, что ударили по суднам ракетами и беспилотниками.

#в стране и мире #Великобритания #Йемен #атака #нападение
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