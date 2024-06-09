У порта Аден произошло нападение на британское судно

У берегов йеменского порта Аден произошло нападение на британское судно. Об этом сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от Адена, Йемен», - пишет ведомство в соцсети Х.

Произошедшее классифицировали как атаку, сообщили в UKMTO. Ведомство посоветовало судам быть осторожными, проходя в этом районе, и уведомлять о любой подозрительной активности.

Ранее сообщалось о нападении йеменских хуситов на авианосец и эсминец ВМС США. Представители движения сообщили, что ударили по суднам ракетами и беспилотниками.