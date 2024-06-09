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Сальдо: настоящие преступники - это власти в Киеве, а не солдаты ВСУ

По словам главы Херсонской области, военнослужащим приходится выполнять распоряжения киевского режима.
Глеб Владовский 2024-06-09 09:28:56
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Настоящие преступники - это не военнослужащие ВСУ, а отдающие приказы власти в Киеве. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, нельзя сваливать вину на украинских военнослужащих, которых просто загоняют на фронт, а потом вынуждают выполнять приказы, поступающие сверху.

«Это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате погибли 19 человек. 

#в стране и мире #ВСУ #Киевский режим #владимир сальдо
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