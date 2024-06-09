Настоящие преступники - это не военнослужащие ВСУ, а отдающие приказы власти в Киеве. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, нельзя сваливать вину на украинских военнослужащих, которых просто загоняют на фронт, а потом вынуждают выполнять приказы, поступающие сверху.

«Это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате погибли 19 человек.