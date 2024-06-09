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Додон назвал причину, по которой Киев не напал на Приднестровье

По его словам, регион де-юре принадлежит Молдавии.
Глеб Владовский 2024-06-09 08:09:38
© Фото: Мирослав Ротарь, РИА Новости

Бывший президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему Украина до сих пор не напала на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

По его словам, регион де-юре является частью Молдавии, и для совершения нападения, Киеву нужно согласие Кишинева.

«Если Приднестровье было бы независимым, как они хотели последние 25 лет, я говорил (главе ПМР Вадиму - Прим.ред.) Красносельскому...что единственная гарантия безопасности для Приднестровья - быть частью Молдовы», - приводит его слова радио Sputnik.

Потому как в случае, если бы регион обладал независимостью, то у Украины были бы развязаны руки.

Ранее Додон допустил риск того, что в Молдавии могут вспыхнуть массовые протесты после проведения в стране президентских выборов.

#в стране и мире #Украина #Молдавия #Приднестровье #Игорь Додон
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