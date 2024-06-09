Додон назвал причину, по которой Киев не напал на Приднестровье

Бывший президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему Украина до сих пор не напала на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

По его словам, регион де-юре является частью Молдавии, и для совершения нападения, Киеву нужно согласие Кишинева.

«Если Приднестровье было бы независимым, как они хотели последние 25 лет, я говорил (главе ПМР Вадиму - Прим.ред.) Красносельскому...что единственная гарантия безопасности для Приднестровья - быть частью Молдовы», - приводит его слова радио Sputnik.

Потому как в случае, если бы регион обладал независимостью, то у Украины были бы развязаны руки.

Ранее Додон допустил риск того, что в Молдавии могут вспыхнуть массовые протесты после проведения в стране президентских выборов.