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В Греции заявили о поддержке России и призвали отменить санкции

В Греции Единый всенародный фронт, идущий на выборы в Европарламент, выступил за отмену санкций в отношении России, призвав к диалогу с Москвой.
Марина Крижановская 2024-06-05 07:32:18
© Фото: Marios Lolos, XinHua, Globallookpress

В Греции выдвигающаяся на выборы в Европарламента партия ЭПАМ (Единый всенародный фронт) требует отменить введенные против России санкции. Об этом в комментарии РИА Новости заявила кандидат в депутаты ЕП Людмила Богила.

Кроме этого, внепарламентская партия поддерживает Россию и призывает сохранять с ней различного рода отношения.

«Но только ЭПАМ требует отменить антироссийские санкции и, более того, поддерживает Россию. ЭПАМ последовательно с самого начала кризиса несколько лет назад в отношениях с Россией занял четкую позицию - он возражает против принятия санкций и выступает за диалог, за сохранение дружеских отношений с Россией и в экономике, и в политике», - рассказала она агентству.

Предвыборная программа ЭПАМ такова, продолжила Богила, что ему приходится бороться за прекращение украинского конфликта и отмену антироссийских санкций, чтобы Греция не могла стать «жертвой иностранным интересам» со стороны греческих политиков.

Отмечается, что Людмила Богила родилась в СССР, в Луганской области. Она имеет профессию врача и возглавляет Центр научных и общественных инициатив.

Выборы в Европейский парламент состоятся 9 июня. Со стороны Греции избирается 21 депутат.

Как стало известно 25 мая, G7 заявила о намерении продолжить вводить санкции против России. Как и прежде, финансовые и экономические ограничения направлены на сокращение источников доходов с целью повлиять на продолжение СВО, отметили государства «Большой семерки».

#в стране и мире #Европарламент #Выборы #Греция #Антироссийские санкции #ЭПАМ #Людмила Богила
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