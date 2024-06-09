Северная Корея в ответ Южной Корее отправила воздушные шары с мусором

Корейская Народно-Демократическая Республика возобновила отправку воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

Десятки воздушных шаров с прикрепленным к ним мусором были обнаружены в Сеуле и в приграничных районах ночью и рано утром в воскресенье. Так Северная Корея ответила на отправку воздушных шаров с корейскими сериалами и K-pop в КНДР на USB-накопителях на ее территорию в субботу вечером.

Военные Южной Кореи заявили в воскресенье, что относятся к воздушным шарам «очень серьезно» и готовы принять ответные меры, если возникнет такая необходимость. Они предупредили, что примут меры, включающие в себя «пропагандистские» передачи из громкоговорителей на границе.

Ранее вечером 8 июня группа активистов «Борцы за свободную Северную Корею» отправила шары с корейскими сериалами и K-pop в КНДР после отправки в мае шаров от КНДР с навозом и мусором в конце мая.