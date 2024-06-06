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Южная Корея отправила в КНДР воздушные шары с K-pop и дорамами

Шары были подготовлены и запущены группой активистов «Борцы за свободную Северную Корею».
Игнат Далакян 2024-06-06 19:52:57
© Фото: Jiang Fan, XinHua, Globallookpress

Южнокорейские активисты отправили шары с корейскими сериалами и K-pop в КНДР на USB-накопителях. Это было ответной мерой против Корейской Народно-Демократической Республики, которая отправила, в свою очередь, воздушные шары с навозом и мусором в конце мая. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что шары были подготовлены и запущены группой активистов «Борцы за свободную Северную Корею». На некоторых из них были привязаны плакаты против Ким Чен Ына.

По данным телеканала, в общей сложности в КНДР было направлено около 200 тысяч агитационных листовок, 5 тысяч USB-накопителей с южнокорейскими музыкальными клипами и телешоу, а также 2 тысячи однодолларовых купюр.

Как отмечает телеканал, идея этих действий состоит в том, чтобы показать жителям Северной Кореи, что жизнь южан намного лучше, а также разозлить Пхеньян, который крайне настороженно относится к внешним попыткам подорвать правление Ким Чен Ына.

Такая «акция» проходит не в первый раз с обеих сторон. На прошлой неделе Северная Корея запустила по Южной Корее сотни воздушных шаров, наполненных навозом, окурками, клочками ткани, отработанными батарейками и, как сообщается, даже с грязными подгузниками. Отмечалось, что они были запущены в ответ на аналогичную пропагандистскую кампанию южнокорейских активистов.

#в стране и мире #КНДР #Северная Корея #Воздушные шары
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