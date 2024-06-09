Мединский прокомментировал заведение СБУ уголовного дела против него

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал заведение уголовного дела на него Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Мединский заявил изданию, что с «большим воодушевлением» узнал об уголовном деле, которое на него завели на Украине из-за его участия в составлении учебника истории.

Помощник президента дополнил, что с удовольствием бы направил учебник всем сотрудникам СБУ, чтобы повысить их уровень образования.

Ранее редакция Bild уволила старшего корреспондента Юргена Гельфрихта за участие в написании книги «Научиться любить Россию», которая была выпущена в 2018 году.