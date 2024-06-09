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Мединский прокомментировал заведение СБУ уголовного дела против него

Владимир Мединский заявил, что с удовольствием бы отправил сотрудникам СБУ учебник истории, чтобы повысить их уровень образования.
Мария Зайцева 2024-06-09 04:41:47
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал заведение уголовного дела на него Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Мединский заявил изданию, что с «большим воодушевлением» узнал об уголовном деле, которое на него завели на Украине из-за его участия в составлении учебника истории.

Помощник президента дополнил, что с удовольствием бы направил учебник всем сотрудникам СБУ, чтобы повысить их уровень образования.

Ранее редакция Bild уволила старшего корреспондента Юргена Гельфрихта за участие в написании книги «Научиться любить Россию», которая была выпущена в 2018 году.

#в стране и мире #Украина #СБУ #владимир мединский #Уголовное дело #учебник
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