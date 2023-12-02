Корреспондента Bild уволили из-за причастности к книге о России

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Редакция крупнейшей немецкой газеты-таблоида Bild уволила старшего корреспондента Юргена Гельфрихта за участие в написании книги «Научиться любить Россию», которая была выпущена в 2018 году.

«Во вторник редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента Дрездена Юргена Гельфрихта. Причина - участие в книжном проекте, о котором не была уведомлена редакция и которое она никогда бы не одобрила», - передает сообщение издания радио Sputnik.

Уточняется, что автобиографическая книга «Научиться любить Россию» была написана музыкальным менеджером, режиссером-постановщиком Хансом-Йоахимом Фраем, а Гельфрихт выступал в качестве соавтора.

В сообщении Bild также говорится, что предисловие к немецкому изданию написал помощник президента России Владимир Мединский. В нем он выступил с осуждением поверхностных представлений о РФ, тиражируемых иностранцами, отметив, что они носят пропагандистский характер. В немецкой газете подчеркнули, что «такому мировоззрению нет места в редакции Bild».