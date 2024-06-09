Танкисты показали уничтожение огневой точки ВСУ из Т-80БВМ

Танкисты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили огневую точку украинских националистов на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны России показало боевую работу наших военнослужащих.

На видео - удар танка Т-80БВМ по огневой точке врага с СПГ-9. Танкисты поразили цель с закрытой огневой позиции и помогли нашим штурмовикам продвинуться в глубину позиций противника.

Мехвод с позывным Коба рассказал, как однажды ему с раненой ногой пришлось спасать товарища, который получил более серьезное ранение.

«Я сделал четыре выезда, много пораженных целей, живой силы не сосчитать вообще. В пятый выезд меня поджидал дрон-камикадзе, подбил меня. Ранение в колено. У моего товарища тоже, но у него было посерьезнее. И вот это самый запоминающий момент, я вытащил человека на себе, со сломанной ногой можно считать», - рассказал танкист.

Ранее расчет «Града» группировки войск «Запад» показал, как уничтожает грузовики с боеприпасами ВСУ. Оператор БПЛА зафиксировал поражение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.