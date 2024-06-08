Орбан заявил о плане Запада военным путем добраться до богатств России

Лидеры стран Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине для того, чтобы забрать богатства страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

«Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть», - ответил он на вопрос о стремлении Запада к военной победе.

Орбан напомнил и о периоде 1990-х годов и заявил, что тогда Запад беспрепятственно внедрился в экономику России, но русские «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад».

Премьер-министр пояснил, что западные лидеры надеются, что конфликт на Украине предоставит им возвращение во времена «великой перестройки на Востоке».

Ранее Виктор Орбан рассказал, как можно за сутки завершить конфликт на Украине.