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НАТО планируют ввести пост специального посланника на Украине

FP сообщает о планах НАТО на введение нового поста специального посланника , который будет координировать поддержку Украины со стороны альянса.
Мария Зайцева 2024-06-09 03:34:07
© Фото: imago stock&people Globallookpress

НАТО одумывает план по назначению нового постоянного посланника Украины в Киеве, который будет координировать поддержку страны со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран. Об этом сообщает издание FP со ссылкой на ознакомленных лиц.

Введение поста связано с надеждой Североатлантического альянса на расширение своих долгосрочных обязательств перед киевским режимом на фоне конфликта на Украине.

По данным издания, если план одобрят, его представят в июле на саммите НАТО в Вашингтоне. Должность подразумевает пост старшего гражданского представителя» НАТО по образцу аналогичной должности в Афганистане.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от плана создания фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов за счет взносов стран входящих в альянс.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Североатлантический альянс #должность #Пост
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