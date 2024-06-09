НАТО планируют ввести пост специального посланника на Украине

НАТО одумывает план по назначению нового постоянного посланника Украины в Киеве, который будет координировать поддержку страны со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран. Об этом сообщает издание FP со ссылкой на ознакомленных лиц.

Введение поста связано с надеждой Североатлантического альянса на расширение своих долгосрочных обязательств перед киевским режимом на фоне конфликта на Украине.

По данным издания, если план одобрят, его представят в июле на саммите НАТО в Вашингтоне. Должность подразумевает пост старшего гражданского представителя» НАТО по образцу аналогичной должности в Афганистане.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от плана создания фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов за счет взносов стран входящих в альянс.