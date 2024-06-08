Столтенберг отверг план помощи Украине на 100 млрд долларов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от плана создания фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов за счет взносов стран входящих в альянс. Об этом сообщает Life со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, генсек планирует предложить план о выделении 40 миллиардов долларов.

По словам журналистов, Столтенберг может озвучить инициативу на следующей неделе в ходе лав оборонных министерств стран Североатлантического альянса.

Агентство отметило, что, по новому плану, процент отчислений страны будет зависеть от ее ВВП. Однако это не относится к США, которые отдадут половину суммы.

Ранее Йенс Столтенберг признал, что скорость усиления оборонной промышленности России превзошла ожидания альянса.