ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии за сутки

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боевики вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных районах гор Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор и районах Аль-Амур провинции Хомс.

За сутки с 8 по 9 июня обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не было зафиксировано Центром.

Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США 14 раз за сутки нарушила Протоколы деконфликтации с использованием пары истребителей F-15, пары истребителей «Typhoon» и четырьмя парами штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее ВКС РФ также нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии.