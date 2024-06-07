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ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии

За сутки было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб.
Мария Зайцева 2024-06-07 02:17:00
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боевики вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных районах гор Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор. За сутки с 5 по 6 июня было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США восемь раз за сутки нарушила Протоколы деконфликтации с использованием пары истребителей F-15, пары истребителей «Typhoon» и тремя парами штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее в Идлибской зоне деэскалации два военнослужащих правительственных войск Сирии получили ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #боевики #удары #база #ЦПВС в САР
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