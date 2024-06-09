МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 200 человек погибли при освобождении Израилем заложников в Газе

Ранее сообщалось об освобождении Израилем четырех заложников. В больнице сектора Газа рассказали о последствиях атаки ЦАХАЛ.
Анастасия Бобылева 2024-06-09 02:45:20
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Более 200 человек погибли из-за операции Израиля по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на сотрудников местной больницы.

Как рассказали в медицинском учреждении, один из ударов пришелся на оживленный рынок, и на видеозаписи, снятой после нападения, видны окровавленные тела на этом месте. На других видео, сообщает издание, виден мощный авиаудар рядом с людьми, которые бегут в укрытие.

В больнице также сообщили, что многие из убитых - это женщины и дети. New York Times отмечает, что проверить число погибших не удалось. Также остается неизвестным, сколько из них были мирными жителями, а сколько - боевиками ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль освободил четырех заложников, находившихся в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Один из них - 27-летний россиянин Андрей Козлов. Состояние здоровья бывших пленных оценивается как нормальное.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Трагедия #заложники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 