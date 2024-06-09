Более 200 человек погибли при освобождении Израилем заложников в Газе

Более 200 человек погибли из-за операции Израиля по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на сотрудников местной больницы.

Как рассказали в медицинском учреждении, один из ударов пришелся на оживленный рынок, и на видеозаписи, снятой после нападения, видны окровавленные тела на этом месте. На других видео, сообщает издание, виден мощный авиаудар рядом с людьми, которые бегут в укрытие.

В больнице также сообщили, что многие из убитых - это женщины и дети. New York Times отмечает, что проверить число погибших не удалось. Также остается неизвестным, сколько из них были мирными жителями, а сколько - боевиками ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль освободил четырех заложников, находившихся в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Один из них - 27-летний россиянин Андрей Козлов. Состояние здоровья бывших пленных оценивается как нормальное.