Гастроли - излюбленное занятие главы киевского режима Зеленского. В этот раз представитель киевского режима с истекшим сроком полномочий пересек полмира. Начал с Филиппин. И просьба, с которой он обратился к стране, пожалуй, задала тон всему мировому турне Зеленского. Киев попросил срочно прислать на Украину психиатров.

«Ваш президент дал мне понять, что он готов помочь нам со специалистами по психическому здоровью. Мы сейчас переживаем трудности. У нас не хватает специалистов в области психического здоровья», - сказал Зеленский.

Дальше долгий перелет на Запад - и вот уже Зеленский в Париже. Под руку с женой Оленой, которая, очевидно, снова прилетела на шоппинг. А Зеленский, как водится, приехал пообниматься с Макроном и Байденом.

Первая встреча Зеленского и западников прошла на мероприятии, посвященном 80-летию высадки в Нормандии. И, судя по кадрам, которые пришли с церемонии, Киеву стоило бы запросить филлипинских психиатров еще и для президента Америки. Байден выступил с уже ставшей привычной программой. Американцы уже дали ей имя - байденменция. Сперва Джо приветствовал одного из ветеранов, обозначив тычок кулаком в челюсть, а потом на сцене согнулся в странной позе, будто пытаясь сесть на невидимый стул.

На таком фоне про Зеленского все будто забыли. Любопытно, что хотя Зеленский и Байден были на расстоянии считанных метров друг от друга - ни единой беседы за время пребывания в Париже у них так и не состоялось. Деловую часть программы решено было перенести на следующий день. Киевский лидер использовал это время, чтобы получше подготовиться к выступлению перед полупустым французским парламентом. Выучил даже несколько слов на языке Бальзака. А потом сразу начал запугивать Париж.

«Российский режим найдет способ дестабилизировать всех, дестабилизировать Европу. И это может случиться завтра. Если Украина не победит», - сказал Зеленский.

Кажется, от речей Зеленского впечатлился только Макрон - он слова в слово повторил тезисы киевского главаря и объявил, что Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000. Ну и главное - французы выдвигаются на Киев. Пока что только инструкторы. Впрочем, есть ли разница?

«Безопасность Украины - это наша собственная безопасность. Что касается инструкторов на украинской земле. Отмечу, что президент Зеленский и министр обороны прямо выразили потребность Украины в этой сфере. Украина мобилизуется, и ей придется снова обучать десятки тысяч солдат», - сказал Марон.

Впрочем, все это похоже на очередное лицемерие. Как заявил Сергей Лавров, французы на Украине уже есть и они - легитимные цели для нашей армии.

«Что касается вопроса о французских инструкторах, то у меня есть основание полагать, что они на Украине уже работают. Кем бы ни значились: военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками - они представляют собой абсолютно законную цель для Вооруженных сил России», - сказал Сергей Лавров.

И вот живое подтверждение, хоть и явно испуганное. Под Харьковом наши бойцы взяли в плен французского наемника. На требование бросить оружие и сдаться, как в 1812, звучит мольба на Французском - не стреляйте!

Было у Макрона и еще одно примечательное заявление: французы отправятся на Украину не одни. Запад создаст целую коалицию стран, готовых послать своих людей на войну с Россией. Только вот интересный момент - Макрон отказался говорить, что это за страны. Похоже, что в успех этого мероприятия никто, кроме французского президента не верит, и подписываться под его словами не спешит.

«Мы создадим коалицию. Из уважения к союзникам Я пока не могу сказать вам, кто в нее войдет, но Франция не будет одна», - сказал Макрон.

Почти сразу же Германия официально отвергла идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину.

«Мы продолжим предотвращать эскалацию. На Украине не будет солдат ни из наших стран, ни от НАТО в целом. Важно поддерживать Украину, но не допускать эскалации войны между Россией и НАТО», - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Не смотря на это, правительство Германии все же представило план на случай войны. В него входит: возвращение обязательной военной службы для молодежи. Невозможность роспуска Бундестага. Переброска войск НАТО и Бундесвера на восточный фланг. Обязательство бизнеса производить продукцию только для оборонных нужд. А больницы должны быть готовы к внезапному притоку большого количества пациентов в течение длительного периода времени. Более того НАТО фактически ведет тайную подготовку к войне с Россией. По данным New York Post, альянс намечает «сухопутные коридоры», которые позволят войскам США и другим союзным силам быстрее достичь линии фронта. Соединенные Штаты загодя планируют перебросить войска альянса в Грецию, Румынию, Турцию, Болгарию, Словению, Хорватию, Болгарию, Венгрию.

Впрочем, пока что Запад предпочитает продолжать войну руками украинцев - несмотря на заявления о том, что Киеву позволено бить натовским оружием только по военным объектам России - ракеты одна за другой летят по мирным городам. В конце недели западным оружием были убиты несколько десятков граждан России.



В Херсонской области националисты обстреляли сельский магазин. В результате 22 человека, среди которых 12-ти летняя девочка, погибли. Американский HIMARS - высокоточное оружие, а значит боевики четко осознавали, куда попадут.



А в Луганске американский же ATACMS прилетел в жилой дом. Число жертв на данный момент составляет уже 60 человек.

Киев прибегает к печально привычным террористическим методам с использованием западной помощи. Но даже с ней Киев оказался не способен показать, что может что то противопоставить России. Вот и Швейцарский cаммит, на котором все должны были поразиться успехам Зеленского на поле боя и выдвинуть коллективный ультиматум России оборачивается поразительным провалом. С каждым днем ширится список стран, которые отказались принять участие в сборище Зеленского или примут в нем участие по формальному признаку.

«Примечательно, что Россия и Китай на этом саммите присутствовать не будут. Президент Байден тоже не намерен в нем участвовать - он пришлет вместо себя чиновников рангом пониже. Отсутствие таких важных стран и лиц, а также повестка мирной конференции указывают на то, что это будет просто фарс и что мировое сообщество не проявляет существенного интереса к поиску путей для прекращения вооруженного конфликта на Украине», - пишет издание American Greatness.

Из Китая вообще никто не приедет, Индия поучаствует, но времени на мероприятие не нашли ни премьер, ни глава МИД. Бразилия и Южная Африка будут представлены на уровне дипломатов, Венгрия пока думает, нужно ли ей это все, Пакистан решил сохранить нейтралитет. Не будет представителей Саудовской Аравии, на которых так рассчитывал Зеленский. Даже у откровенного политического фрика - президента Аргентины Хавьера Милея нашлись более важные занятия. В эти дни он будет в Европе, но посещения Швейцарии в его графике нет. Более того, на неделе стало известно, что не прилетит и генсек ООН Антониу Гутерриш. Окончательно превращает это мероприятие в фарс - новость из Австралии. Страну на саммите представит министр службы страхования инвалидов. В общем, как подытожил венгерский лидер Виктор Орбан, необходим конструктивный диалог с Россией, который станет возможным только когда Западное руководство сменится на достойное этого диалога.

«Нам надо дожить до ноября, когда пройдут американские выборы. Если к тому времени не разразится война, уже за линией российско-украинского фронта. Но в ноябре, если выиграет Дональд Трамп, и будут хорошие европейские выборы, то мы сможем создать панзападную трансатлантическую мирную коалицию и остановить войну. Сегодня это кажется реалистичным сценарием для сторонников мира», - сказал Орбан.

А пока слова, с которыми Петр Толстой обратился к Эмманюэлю Макрону, когда тот впервые заговорил об отправке своих военных на Украину можно адресовать всем остальным лидерам, поддерживающим режим Зеленского.

«Мы всех убьем. Мы убьем всех французских солдат, ступивших на украинскую землю», - сказал Толстой.

И теперь, это касается не только французов.