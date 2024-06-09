В Москве прошел десятый книжный фестиваль «Красная площадь», который в 2024 году посвящен 225-летию со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. На ярмарке жители и туристы столицы познакомились с новинками в литературном мире, а также вспомнили произведения уже известных писателей.

В центре Москвы сохранилось единственное место, где влюбленный Пушкин был счастлив со своей супругой Натальей Гончаровой. В двухэтажном особняке на Арбате пара прожила 3 месяца. Сейчас дом великого русского поэта является государственным музеем его имени.

«Самый главный самый, наверное, ценный предмет это конторка, которую Пушкин заказал в мастерской Гамсуна. Она довольно легко пододвигается к дивану и, выдвинув верхнюю часть, можно полулежа на ней писать. Он очень любил писать и работать полулежа на диване», - рассказывает директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

По всей России жители возложили цветы к памятникам Александра Сергеевича Пушкина. Монумент поэту в центре Москвы - первый в России и в мире памятник Пушкину. Идея его создания появилась после смерти писателя, но установили его спустя 43 года по инициативе выпускников Царскосельского лицея, где учился Пушкин.

В преддверии юбилея поэта в Царскосельском лицее воссоздали целый этаж лицея, который выглядит как и во времена обучения в нем русского писателя. Первым посетителем, который увидел эти комнаты, стал президент РФ Владимир Путин. Главе государства показали и класс, где занимался поэт.

«Однажды Пушкин, который не дружил с математикой и физикой, у этой доски стоял, потел, так и не мог решить уравнение. "Чему равняется X?" - спрашивает профессор. Пушкин сказал откровенно - нулю. Умный профессор говорит: "В моем классе, Пушкин, у вас все кончается нулем. Садитесь и пишите стихи"» - рассказал директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

Александр Сергеевич Пушкин - символ культуры и богатства русского языка, его стихи и проза стали всемирным достоянием России. Русский язык стал одним из главных камней преткновения между Западом и Востоком Украины. В 2019 году украинские власти лишили русский язык регионального статуса, закон о запрете подписал Петр Порошенко.

«Я, знаете, не встречал ни одного человека, для которого украинский язык был бы родным. Все мы говорили на русском языке, все мы думали на русском языке, мы читали русскую литературу и слушали русские песни», - сообщил житель Донецкой Народной Республики.

После подписания закона на Украине началась травля миллионов граждан за использование русского языка в речи. Жители ДНР поделились радостью, что после освобождения вновь могут читать русскую литературу и говорить на русском языке, который считают родным.

«Конечно, рада. Дети растут, наверное, на Чуковском, на Пушкине растут. Как можно без этих сказок о рыбаке и рыбке, о царе Салтане? Не представляю», - рассказала жительница Донецка.

За два года украинские власти отчитались о более чем 30 демонтированных памятниках. В 2022 году памятник Пушкина исчез из Тернополя в Львовской области, в Днепропетровске скульптуру демонтировали в День рождения поэта. В Киеве перед сносом памятник облили красной краской.

«Это позор. Это наша история. Это наша жизнь, наши дети должны видеть и воспитываться на этих и памятниках и всех стихах, которые на великих русских наших поэтах, писателях», - прокомментировала снос памятников жительница ДНР.

В России в День рождения Пушкина к памятникам поэта люди бесконечным потоком весь день несли цветы. У монументов дети и взрослые читали любимые стихи. Также цветы принесли в музей Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки, 12. Здесь Пушкин провел последние 40 часов своей жизни.

«Пушкина внесли раненого в кабинет, на руках его несли, идти он уже не мог, положили на этот диван. Боль была адская, но он, стиснув зубы, пытался ее переносить. Только бы не испугать жену и близких», - сообщила заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге Галина Седова.

Также память Пушкина почтили на Дворцовой площади, где прозвучали мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».