Вандалы облили красной краской памятник Пушкину в Киеве

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В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Злоумышленники облили его красной краской.

«В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину», - написали в Telegram-канале украинского издания Klymenko.Time.

На фотографии можно заметить, что лицо памятника почти полностью залито красной краской, а внизу белой краской злоумышленники оставили надписи.

Ранее вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Риге. Это произошло в латвийской столице в день независимости. Российские дипломаты заявили, что подобный акт говорит о неверных «духовно-нравственных ориентирах» в современном обществе Латвии.