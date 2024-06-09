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МИД РФ направил Армении ноту протеста после визита посла в Бучу

По словам Захаровой, Москва расценила поездку как «откровенно недружественный шаг».
Игнат Далакян 2024-06-09 18:35:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России направило Армении ноту протеста после посещения армянской делегации города Буча. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем посещение Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана», - цитирует Марию Захарову издание NEWS.ru.

По ее словам, Москва озабочена передачей ими помощи на нужды украинской армии и недопустимыми высказываниями, сделанными в адрес Российской Федерации.

Мария Захарова уточнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна. По ее словам, прискорбно, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства призывала Ереван передать список якобы погибших людей в Буче. До этого Киев его передавал властям Армении.

#Армения #Мария Захарова #МИД РФ #нота протеста #буча
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