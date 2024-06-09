Трое бойцов белгородской самообороны пострадали при атаке БПЛА

В Борисовском районе Белгородской области бойцы самообороны подверглись атаке украинских беспилотников. В результате трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Травмы двух бойцов оцениваются как легкие, еще один получил ранения средней тяжести.

«Желаю нашим бойцам как можно скорее выздороветь и вернуться к своим семьям. Мы гордимся нашей самообороной. Спасибо вам от всех жителей области за мужество, отвагу и непоколебимую силу духа», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что бойцы самообороны продолжают нести службу на границе с Украиной и обеспечивать безопасность местных жителей.

Ранее Гладков сообщил, что в больницах Белгорода на данный момент остаются более 30 пострадавших за последнее время при обстрелах ВСУ. Он отметил положительную динамику выздоровления пациентов.