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Более 30 раненых при обстрелах ВСУ остаются в больницах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил пострадавших при обстрелах ВСУ пациентов.
Игнат Далакян 2024-06-09 15:58:29
© Фото: Stringer, news.ru, Globallookpress

В больницах Белгорода на данный момент остаются более 30 пострадавших за последнее время при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек - в областной клинической больнице Святителя Иоасафа», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил положительную динамику выздоровления пациентов. По его словам, находящиеся на реабилитации пострадавшие отмечают отношение врачей к ним, как к родным людям. Также они единогласно подтверждают, что обеспечены лекарствами и питанием.

Губернатор Белгородской области поблагодарил медицинский персонал за самоотверженный труд и заботливое отношение к каждому человеку.

Во время визита Вячеслав Гладков также обсудил вопросы по восстановлению пострадавших при ударах ВСУ автомобилей, кредитам, а также увеличению количества защитных сооружений в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Глава региона взял под свой контроль решение этих вопросов.

#в стране и мире #белгород #обстрелы #пострадавшие #Вячеслав Гладков
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