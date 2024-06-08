МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минобороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной линиии

Страны Запада пересекли красную линию после разрешения наносить удары по территории России.
Услада Дубинина 2024-06-08 22:11:16
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Globallookpress

США, ФРГ и Франция пересекли красную линию после разрешения Украине атаковать объекты России западным оружием, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

«Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину», - заявила Таннер в интервью изданию Die Presse.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерениях стран Запада обострить конфликт на Украине при разрешении атаковать территорию России поставляемым оружием. Фицо отметил, что на выборах в Европейский парламент проголосовал за кандидатов, которые выступают за мирные инициативы.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Запад #словакия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 