Глава Минобороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной линиии

США, ФРГ и Франция пересекли красную линию после разрешения Украине атаковать объекты России западным оружием, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

«Тем самым красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину», - заявила Таннер в интервью изданию Die Presse.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерениях стран Запада обострить конфликт на Украине при разрешении атаковать территорию России поставляемым оружием. Фицо отметил, что на выборах в Европейский парламент проголосовал за кандидатов, которые выступают за мирные инициативы.