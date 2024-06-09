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Защита рок-музыканта Медведкина будет настаивать на превышении самообороны

По словам менеджера рок-группы «Пасека», основателя коллектива могли спровоцировать.
Игнат Далакян 2024-06-09 17:53:38
© Фото: Роман Медведкин, Youtube © Видео: ТРК «Звезда»

Менеджер рок-группы «Пасека» Павел Жилов рассказал «Звезде», что, по информации адвоката, основатель коллектива Роман Медведкин защищался, но превысил нормы самообороны.

«Изначально с адвокатом разговаривали о том, что он (Медведкин - Прим.ред.) защищался, и адвокат мне сказал, что исходя из материалов дела можно говорить о нарушении пределов допустимой самообороны», - сказал менеджер коллектива.

Он добавил, что находится в шоке от случившегося, мотивы действия основателя «Пасеки» ему неизвестны.

«Я вообще ничего не могу сказать - мотивов, что, к чему так произошло вообще. К сожалению, мы тоже в шоке», - сказал менеджер группы.

Он рассказал, что Медведкин вряд ли бы смог напасть на человека с ножом.

«Не похоже. Он парень такой добрый. На словах он вспыльчивый, но все мы на словах вспыльчивые. Ничего такого тут нет на мой взгляд. А вот так, чтобы он на человека с ножом напал и подавно не то, чтобы не похоже. Это совсем не про него», - рассказал Жилов.

По его мнению, музыканта могли спровоцировать, или же он был чем-то взвинчен. 

Сам пострадавший глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин на звонки не отвечает.

Напомним, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин совершил нападение с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Отмечалось, что конфликт возник между двумя компаниями, в результате чего Медведкин нанес ножевые ранения своим оппонентам. Приятель Щельцина скончался в машине скорой помощи от полученных повреждений, глава АНО «Цифровые платформы» находится в больнице.

#нож #убийство #нападение #наш эксклюзив #рок-музыкант #пасека #Арсений Щельцин #Роман Медведкин
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