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Рок-музыкант напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

Приятель главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина погиб от ранений в машине скорой помощи.
Игнат Далакян 2024-06-09 16:49:34
© Фото: АНО «Цифровые платформы»

В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, его знакомый погиб. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В районе дома 1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину», - цитирует ТАСС собеседника.

По данным правоохранителей, нападавшим являлся 47-летний музыкант, композитор и основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Он задержан, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что конфликт возник между двумя компаниями на Сиреневом бульваре. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой злоумышленник нанес несколько ножевых ударов оппонентам.

При конфликте приятель главы АНО «Цифровые платформы» скончался в машине скорой помощи, Арсений Щельцин доставлен в медицинское учреждение.

Менеджер рок-группы «Пасека» подтвердил «Звезде» задержание Романа Медведкина.

#Москва #нападение #Ножевые ранения #Арсений Щельцин
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