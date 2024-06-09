Тело украинского уклониста найдено около границы с Румынией

Местный житель обнаружил тело очередного украинского уклониста на склоне горы Поп Иван возле границы с Румынией, об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

«Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции», - указано в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Ранее известно о больше 40 украинских уклонистов, которые погибли при попытке пересечь границу через горную цепь Карпаты и реку Тисе. Пограничники сообщили об игнорировании обстоятельств и неверной оценке своих сил украинцев, которые пытались избежать мобилизации. В сообщении Госпогранслужбы Украины уклонистов назвали «жертвами авантюризма или трусости».