Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что президент Молдавии Майя Санду уйдет, а молдавский язык останется, невзирая на ее усилия официально переименовать его в румынский.

В интервью ТАСС российский дипломат выразила мнение, что действующий молдавский президент оставит темное пятно в истории своей страны. Но, продолжила Захарова, останется язык, культура и идентичность молдаван как народа и самобытного края в целом.

«Наши с вами ценности - понятно, мы о них заявляем, - это ценности, связанные в том числе с сохранением исторической памяти, с чествованием наших героев. А что там происходит, вы же видите. Но я еще раз хочу сказать: молдавский язык есть, и он будет. Уйдет Санду, она, безусловно, останется темным пятном в истории Молдавии», - сказала она.

Вместе с этим население Молдавии стало жертвой экспериментов «людей недостойных, людей продажных», отметила представитель МИД РФ. Захарова добавила, что эти личности исполняют указания из-за границы за внушительные суммы денег, при этом перестав скрывать факт этого.

С конца 2020 года сайт президента Молдавии сменил название основного языка на румынский. Это произошло спустя несколько часов после вступления в должность президента Майи Санду. При ее предшественнике - Игоре Додоне - сайт «перешел на молдавский».