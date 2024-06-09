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Лавров: на Западе поняли сигнал Путина о возможных поставках оружия РФ

По словами дипломата, на Западе еще остались люди, которые умеют анализировать.
Глеб Владовский 2024-06-09 14:07:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В странах Запада услышали и поняли сигнал Путина о вероятных поставках оружия в другие точки мира. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату», - добавил дипломат.

Лавров также предположил, что «там» сделают выводы, что это «симметричный ответ» на вооружение врагов.

Ранее глава российского МИД анонсировал дополнительные поставки продукцию военного назначения в Буркина-Фасо.

#Сергей Лавров #Запад #оружие рф
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