Лавров: на Западе поняли сигнал Путина о возможных поставках оружия РФ

В странах Запада услышали и поняли сигнал Путина о вероятных поставках оружия в другие точки мира. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату», - добавил дипломат.

Лавров также предположил, что «там» сделают выводы, что это «симметричный ответ» на вооружение врагов.

Ранее глава российского МИД анонсировал дополнительные поставки продукцию военного назначения в Буркина-Фасо.