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Путин встретится с участниками программы «Время героев» из зоны СВО

Также в графике президента церемония вручения звезд Героев Труда и общение с учеными.
Алексей Курильченко 2024-06-09 14:41:36
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с военнослужащими и з зоны специальной военной операции, которые являются участниками программы «Время героев» Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

По данным репортера, президент 12 июня проведет вручение золотых звезд Героев Труда. Также Путин проведет встречу с учеными, обладателями Государственной премии - российский лидер вручит им грамоты и лауреатские значки.

Специальная кадровая программа «Время Героев» реализуется с 1 марта по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Она направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

#в стране и мире #Владимир Путин #встреча #время героев
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