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Серия взрывов прогремела в Полтавской области

В районе происшествия находится крупный военный аэродром.
Глеб Владовский 2024-06-09 14:22:38
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Миргороде Полтавской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Телеграф».

«Прозвучали взрывы в Миргороде», - говорится в сообщении.

Подробности о происшествии не указываются.

Напомним, что в районе города находится крупный военный аэродром, по которому неоднократно наносились удары, о чем сообщали в Минобороны РФ.

Также сообщалось о произошедшем ночью, 9 июня, взрыве в районе Одессы. Напомним, что 10 мая ВС РФ уничтожили склад боеприпасов западного производства, находившийся в районе города.

#в стране и мире #взрывы #полтавская область
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