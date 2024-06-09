Серия взрывов прогремела в Полтавской области

В Миргороде Полтавской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Телеграф».

«Прозвучали взрывы в Миргороде», - говорится в сообщении.

Подробности о происшествии не указываются.

Напомним, что в районе города находится крупный военный аэродром, по которому неоднократно наносились удары, о чем сообщали в Минобороны РФ.

Также сообщалось о произошедшем ночью, 9 июня, взрыве в районе Одессы. Напомним, что 10 мая ВС РФ уничтожили склад боеприпасов западного производства, находившийся в районе города.