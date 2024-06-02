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«Хезболла» десять раз атаковала израильские позиции

Удары наносились по позициям ЦАХАЛ на восточном и западном направлении, в основном атаковали ракетным вооружением.
Елизавета Кондрикова 2024-06-02 02:26:23
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» десять раз атаковала позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за субботу 1 июня, об этом говорится в официальном заявлении движения.

Большинство ударов были нанесены ракетным вооружением, военные «Хезболлы» атаковали израильские позиции на восточном и западном направлении. До этого в пятницу группировка восемь раз обстреляла позиции Израиля, уточнило агентство РИА Новости.

На этой неделе бойцы группировки также ударили по израильским поселениям на севере Израиля, всего были выпущены более 80 ракет. По заявлению «Хезболлы», решение об атаке было принято в ответ на нападение ЦАХАЛ на госпиталь на юге Ливана, в ходе которой погиб один человек.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #удары
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