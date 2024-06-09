В Азербайджане удар молнии убил двух пограничников

В воскресенье, 9 июня, двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана скончались в результате удара молнии. Об этом сообщило радио Sputnik.

Сообщается, что происшествие случилось в районе пограничного отряда «Лянкяран». Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев скончались при исполнении служебных обязанностей.

По факту происшествия ведется расследование.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в интервью «Звезде», как сохранить свою жизнь во время ударов молнии.