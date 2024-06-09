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В Азербайджане удар молнии убил двух пограничников

Трагедия произошла в районе пограничного отряда «Лянкяран».
Глеб Владовский 2024-06-09 13:30:34
© Фото: Artur Cupak, imageBROKER, Globallookpress

В воскресенье, 9 июня, двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана скончались в результате удара молнии. Об этом сообщило радио Sputnik.

Сообщается, что происшествие случилось в районе пограничного отряда «Лянкяран». Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев скончались при исполнении служебных обязанностей.

По факту происшествия ведется расследование.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в интервью «Звезде», как сохранить свою жизнь во время ударов молнии. 

#в стране и мире #Пограничники #Азербайджан #молния
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