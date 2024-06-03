Спасатель Щетинин рассказал, как сохранить жизнь во время ударов молний

Во время периода гроз, часто сопровождаемых ударами молний, необходимо знать правила безопасного поведения и о том, как помочь человеку, пострадавшему от электрического искрового разряда в атмосфере.

В беседе со «Звездой» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что в первую очередь нужно ознакомиться с прогнозом погоды на предстоящий день. Если указано, что возможно ухудшение погоды с грозовым фронтом и грозой, то лучше рассчитать то время, в которое планируется находиться на открытом воздухе.

«Если вы увидели, что да, действительно, фронт подходит, раскаты грома, молнии, то, безусловно, нужно поскорее укрыться в стационарном помещении или каком-нибудь подъезде дома, торговом центре. Только в этом случае возможно гарантировать безопасность», - рассказал Сергей Щетинин.

Если гроза и молнии застали в стенах дома, то стоит закрыть окна и двери, по возможности отключить отопление, прекратить подачу газа и электричества именно на этот период времени.



Щетинин также предупредил, что связка ключей, мобильный телефон, зонт, удочка, любой металлический предмет привлекают к себе искровой заряд.

«То, что выходит из ваших габаритов и окружающей местности и имеет металлическую составляющую - это потенциально может привлечь разряд молнии», - добавил Щетинин.

Кроме того, он дал советы, как помочь пострадавшим от удара с неба. В первую очередь нужно, находясь в безопасном месте и не под разрядами молнии, позвонить в скорую помощь, 112, вызвать спасателей. Если молний уже нет, а перед вами лежит пострадавший человек, то необходимо приступить к его реанимации - сердечно-легочной реанимации и непрямому массажу сердца.

Накануне, 2 июня, в Чехии от удара молнии пострадали 18 человек. Инцидент произошел в одном из парков города Либерец, Среди пострадавших - пять детей, еще семь граждан находились в тяжелом состоянии.