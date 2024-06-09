ВС РФ поразили пункты батальона операторов БПЛА «Птахи Мадяра»

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации украинского батальона операторов ударных беспилотных летательных аппаратов «Птахи Мадяра». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России. Также были поражены пункты дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, скопления живой силы и техники противника в 131 районе проведения спецоперации.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотных летательных аппаратов противника. Также уничтожены 13 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее Минобороны сообщило о поражении склада хранения украинских безэкипажных катеров-камикадзе. Кроме склада, упоминается и поражение места подготовки и запуска беспилотников самолетного типа, а также пункта временной дислокации иностранных наемников.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.