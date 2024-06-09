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ВС РФ поразили пункты батальона операторов БПЛА «Птахи Мадяра»

Также были поражены пункты дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима.
2024-06-09 13:24:26
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации украинского батальона операторов ударных беспилотных летательных аппаратов «Птахи Мадяра». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России. Также были поражены пункты дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, скопления живой силы и техники противника в 131 районе проведения спецоперации.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотных летательных аппаратов противника. Также уничтожены 13 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее Минобороны сообщило о поражении склада хранения украинских безэкипажных катеров-камикадзе. Кроме склада, упоминается и поражение места подготовки и запуска беспилотников самолетного типа, а также пункта временной дислокации иностранных наемников.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #беспилотники #поражение #птахи мадяра
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