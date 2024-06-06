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ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Также сообщается о поражении места подготовки и запуска беспилотников аэродромного типа.
2024-06-06 13:21:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили склад хранения украинских беспилотных катеров-камикадзе. Об этом сообщает Минобороны России. 

Этот склад вошел в список объектов, которые за сутки удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. 

Кроме склада, упоминается и поражение места подготовки и запуска беспилотников самолетного типа, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Российские войска поразили и скопления живой силы и военной техники врага в 127 районах. 

Российское оборонное ведомство сообщает и об активности российской артиллерии в зоне специальной военной операции. Так, в качестве примера оно приводит уничтожение опорного пункта украинских боевиков на Авдеевском направлении. Это произошло благодаря совместной работы артиллеристов, поразивших вражеские укрепления при помощи буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» и расчетов беспилотных летательных аппаратов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #беспилотники #поражение #СВО #Безэкипажные катера
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