ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад хранения украинских беспилотных катеров-камикадзе. Об этом сообщает Минобороны России.

Этот склад вошел в список объектов, которые за сутки удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме склада, упоминается и поражение места подготовки и запуска беспилотников самолетного типа, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Российские войска поразили и скопления живой силы и военной техники врага в 127 районах.

Российское оборонное ведомство сообщает и об активности российской артиллерии в зоне специальной военной операции. Так, в качестве примера оно приводит уничтожение опорного пункта украинских боевиков на Авдеевском направлении. Это произошло благодаря совместной работы артиллеристов, поразивших вражеские укрепления при помощи буксируемых 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» и расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.